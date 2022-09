Fuga dalla Russia: posti esauriti sui voli per non andare in guerra (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono oltre mille (almeno 1.335) secondo la ong Ovd - info, le persone finora arrestate per essere scese in piazza in diverse città del Paese. Sui social circolano i video della protesta a Mosca, uno ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono oltre mille (almeno 1.335) secondo la ong Ovd - info, le persone finora arrestate per essere scese in piazza in diverse città del Paese. Sui social circolano i video della protesta a Mosca, uno ...

RaiNews : Fuga dalla Russia, anche via terra, dopo il discorso di Putin - repubblica : Fuga in aereo dalla Russia: boom di prenotazioni all'annuncio di Putin, prezzi fuori controllo. Viaggi massacranti… - RaiNews : Fuga dalla Russia, dopo il discorso di Putin su mobilitazione dei riservisti ed armi nucleari moltissime persone ce… - blusewillis1 : RT @di_reddito: Dobbiamo aprire le frontiere ai cittadini Russi in fuga dalla Russia. - bfer4 : RT @MarianoGiustino: Guardate la massiccia fuga dei cittadini russi dal loro paese. È davvero incredibile! Le mete principali sono: #Turchi… -