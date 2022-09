Dalla Cina una mascherina che rileva i virus (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva Dalla Cina una mascherina con un sensore in grado di rilevare i virus, che invierà un alert sul cellulare in caso di potenziale contagio entro 10 minuti. La mascherina sarebbe in grado di rilevare anche virus influenzali o addirittura altri virus respiratori per via del sensore facilmente aggiornabile. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Arrivaunacon un sensore in grado dire i, che invierà un alert sul cellulare in caso di potenziale contagio entro 10 minuti. Lasarebbe in grado dire ancheinfluenzali o addirittura altrirespiratori per via del sensore facilmente aggiornabile. L'articolo proviene da Italia Sera.

