Crolla scala del Globe Theatre pieno di studenti | tragedia sfiorata | “un boato poi le urla” 10 feriti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 settembre 2022) Una quindicina di, tra i 16 e i 17 anni, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco di Roma ed aiutati ad uscire dal, la bellissima struttura completamente in legno nel cuore di Villa Borghese, dopo che una parte della struttura, una scalinata in legno, èta mentre mentre i ragazzi stavano uscendo dal teatro,di persone, dopo aver assistito a uno spettacelo. Alcuni di loro sono poi stati trasportati in ospedale per le contusioni riportate dopo essere stati sono stati consegnati dai soccorritori alle cure del 118 e sono in discrete condizioni. Dalle ore 13:30 circa, quattro squadre dei vigili del Fuoco delle Capitale sono state affluire con un’auto, un “carro Sollevamenti”, un “carro crolli” e un nucleo SAF, all’interno di Villa Borghese per il ...