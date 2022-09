Covid Umbria | i dati del 22 settembre | 507 contagi | 6 morti - Cronaca - lanazione it

USLUmbria2 : RT @Ansa_Umbria: Gimbe, più nuovi casi Covid e attuali positivi - LaNotiziaQuoti : Continua a crescere il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 3.427, 146 in più rispetto alla g… - qn_lanazione : Covid Umbria, i dati del 22 settembre: 507 contagi, 6 morti - qn_lanazione : Covid Umbria, i dati del 22 settembre: 507 contagi, 6 morti - Miti_Vigliero : RT @Ansa_Umbria: Gimbe, più nuovi casi Covid e attuali positivi -

Fondazione Gimbe: 'In aumento nella regione i principali indicatori relativi alla diffusione del ...Sono in aumento ini principali indicatori relativi alla diffusione delal centro del monitoraggio settimanale della fondazione indipendente Gimbe. Tra il 14 e il 20 settembre i nuovi casi sono aumentati ...Gli attualmente positivi sono 3.427, processati 421 tamponi e 2.003 test .... Nell'ultimo giorno - a fronte di 421 tamponi e 2.003 test antigenici processati - sono stati registrati 507 nuovi positivi ...La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile ...