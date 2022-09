Covid, sindrome infiammatoria in bimbi ha causa genetica: lo studio (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Colpisce bambini e adolescenti a distanza di 2 fino a 6 settimane dall’infezione acuta da Sars-CoV-2. La sindrome infiammatoria multisistemica (Multisystem inflammatory syndrome in children, Mis-C), una rara e severa complicanza del Covid-19, caratterizzata da febbre alta e da sintomi gastrointestinali, nella quale possono essere coinvolti cuore, reni e polmoni, ha una predisposizione genetica. A scoprirlo il gruppo di ricerca del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, guidato da Giuseppe Castaldo, professore di Scienze tecniche di Medicina di laboratorio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lo studio, finanziato dalla Regione Campania e svolto in collaborazione con l’Unità di Pediatria d’urgenza, Pronto soccorso e terapia sub-intensiva e quella di Cardiologia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Colpisce bambini e adolescenti a distanza di 2 fino a 6 settimane dall’infezione acuta da Sars-CoV-2. Lamultisistemica (Multisystem inflammatory syndrome in children, Mis-C), una rara e severa complicanza del-19, caratterizzata da febbre alta e da sintomi gastrointestinali, nella quale possono essere coinvolti cuore, reni e polmoni, ha una predisposizione. A scoprirlo il gruppo di ricerca del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, guidato da Giuseppe Castaldo, professore di Scienze tecniche di Medicina di laboratorio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lo, finanziato dalla Regione Campania e svolto in collaborazione con l’Unità di Pediatria d’urgenza, Pronto soccorso e terapia sub-intensiva e quella di Cardiologia ...

telodogratis : Covid, sindrome infiammatoria in bimbi ha causa genetica: lo studio - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid sindrome infiammatoria in bimbi ha causa genetica: lo studio - #Ultime #Notizie #Covid… - lifestyleblogit : Covid, sindrome infiammatoria in bimbi ha causa genetica: lo studio - - News24_it : Covid, sindrome infiammatoria in bimbi ha causa genetica: lo studio - pleccese : Covid, sindrome infiammatoria in bimbi ha causa genetica: lo studio ??Leggi di più su -