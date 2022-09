Consulta: Mattarella riceve Sciarra, auguri per espletamento mandato (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la nuova presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e le ha espresso i più vivi auguri per l'espletamento del suo mandato. Lo rende noto il Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la nuova presidente della Corte costituzionale Silvanae le ha espresso i più viviper l'del suo. Lo rende noto il Quirinale.

