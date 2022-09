Civitavecchia | in arrivo gli “Assegni di cura” per le persone non autosufficienti

(Di giovedì 22 settembre 2022)– L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è stato pubblicato un Avviso Pubblico per “l’attivazione di interventi di aiuto alla persona, a sostegno della domiciliarità, mediante l’erogazione di un contributo economico denominato “Assegno di”” attraverso l’assistenza domiciliare diretta o indiretta. Si tratta di un contributo il cui importo può variare da euro 100,00 ad euro 600,00 in base alla condizione economica e sanitaria del richiedente. Possono accedervi leresidenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 1 Roma 4 (, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) che presentino un Isee inferiore o pari ad euro 20.000,00, che non siano già beneficiari di interventi similari erogati da Enti pubblici (assistenza domiciliare, inserimento presso centri diurni o ...

Il Faro online

