Ciclismo, Mondiali Wollongong 2022 prova in linea donne Elite: percorso e altimetria (Di giovedì 22 settembre 2022) Sabato 24 settembre va in scena la prova in linea delle donne Elite dei Mondiali 2022 di Ciclismo su strada a Wollongong. Il percorso australiano è abbastanza semplice, ma comunque mosso e molto aperto, soprattutto per le specialiste delle classiche. I chilometri previsti sono 164,3 con partenza da Helensburgh ed arrivo a Wollongong. I primi 28 chilometri sono molto semplici, seguiti dal Mount Keira, una salita di 8,7km al 5% di media con pendenza massima del 15%. Una volta superata questa asperità, si entra nel circuito finale di 17.1 chilometri da ripetere per sei volte. Nel circuito finale lo strappo principale sarà rappresentata dal Mount Pleasant (1,1km al 7,7%, max 14%), dove, soprattutto nelle ultime tornate, ...

