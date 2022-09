Zuppa di broccoli | Prova la mia ricetta | E’ un toccasana per lo stomaco e per la linea

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 settembre 2022)dila miaE’ unper loe per laSe vogliamo fare del bene al nostro organismo, in vista della stagione che sta per arrivare, possiamo cimentarci nella preparazione di una gustosa. Ladelladiche troverai in questa pagina è molto leggera e saporita. Piena di verdura questaè perfetta da servire sia a pranzo che a cena e piacerà a tutta la famiglia. La preparazione sarà semplicissima.di: ingredienti. Per realizzare ladobbiamo usare come ingredienti: 500 gr di1 l di brodo vegetale 200 gr di ...