“Voglio un confronto”. Patrizia Rossetti, la conduttrice è furiosa con lei (Di mercoledì 21 settembre 2022) In molti ricordano l’edizione di Pechino Express alla quale hanno partecipato Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta. Erano la coppia delle “Signore della tv” e si sono aggiudicate l’edizione 2018 dell’adventure-game di Rai2. Dopo aver attraversato da nord a sud il continente passando dal Marocco e dalla Tanzania, la coppia di conduttrici televisive ha tagliato il traguardo finale nella Saint George Church a Wynberg, a Città del Capo in Sudafrica. Il loro sembrava un rapporto di amicizia molto intenso fortificato dall’esperienza di Pechino Express. Ora pare che le cose tra loro non vadano più bene. Quando Patrizia Rossetti è entrata nella Casa del GF Vip 7 sono tornate a galla alcune sue parole dette nei confronti di Maria Teresa Ruta nel 2021 e questo ha indispettito l’ex gieffina. Durante la prima puntata del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) In molti ricordano l’edizione di Pechino Express alla quale hanno partecipatoe Maria Teresa Ruta. Erano la coppia delle “Signore della tv” e si sono aggiudicate l’edizione 2018 dell’adventure-game di Rai2. Dopo aver attraversato da nord a sud il continente passando dal Marocco e dalla Tanzania, la coppia di conduttrici televisive ha tagliato il traguardo finale nella Saint George Church a Wynberg, a Città del Capo in Sudafrica. Il loro sembrava un rapporto di amicizia molto intenso fortificato dall’esperienza di Pechino Express. Ora pare che le cose tra loro non vadano più bene. Quandoè entrata nella Casa del GF Vip 7 sono tornate a galla alcune sue parole dette nei confronti di Maria Teresa Ruta nel 2021 e questo ha indispettito l’ex gieffina. Durante la prima puntata del ...

Maria Teresa Ruta sbotta contro Patrizia Rossetti: "Voglio un confronto con lei" La Ruta ai microfoni di Pipol Gossip ha dichiarato che sarebbe pronta ad avere un confronto con la Rossetti al Grande Fratello Vip.