Venerdì Italia - Inghilterra, venduti già 35mila biglietti per la gara a San Siro (Di mercoledì 21 settembre 2022) A distanza di un anno dalle Finals di Nations League, la Nazionale torna a giocare a Milano, con lo stadio Giuseppe Meazza che si prepara a ospitare il match di Venerdì 23 (calcio d’inizio alle 20.45) contro l’Inghilterra, valido per il Gruppo 3 di Nations League. Sono già stati emessi 35mila biglietti, con la possibilità per tutti i tifosi di acquistare i tagliandi per la partita. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. Inni nazionali. La soprano Carly Paoli canterà dal vivo gli inni nazionali prima della ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 21 settembre 2022) A distanza di un anno dalle Finals di Nations League, la Nazionale torna a giocare a Milano, con lo stadio Giuseppe Meazza che si prepara a ospitare il match di23 (calcio d’inizio alle 20.45) contro l’, valido per il Gruppo 3 di Nations League. Sono già stati emessi, con la possibilità per tutti i tifosi di acquistare i tagliandi per la partita. Isono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC conferma la politica di prezzi popolari (tagliandi a partire da 10 euro) e le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65. Inni nazionali. La soprano Carly Paoli canterà dal vivo gli inni nazionali prima della ...

