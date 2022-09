“Uomini e Donne” in lutto | è morto l’ex tronista Manuel Vallicella L’ultimo messaggio video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) ÈAchilledi “” si è tolto la vita. Tatuatore, aveva 35 anni. A dare la notizia l’amico deejay Enrico Ciriaci, che sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto nelle storie. Nel 2016aveva preso parte al talk di Maria De Filippi prima nei panni di corteggiatore e poi per un breve periodo come. «Si può dire tanto senza dire niente», si legge nel suo ultimo, pubblicato una settimana fa su Instagram., il dolore per la morte della madre Ormai era lontano dal mondo della televisione e si dedicava alla passione per il tatuaggio, gestendo anche uno studio. È invece di tre anni fa la ...