Umberto Tozzi positivo al Covid, rinviati i live di Palermo e Taormina (Di mercoledì 21 settembre 2022) Umberto Tozzi è costretto a rinviare i live di Palermo e di Taormina e ad annullare quello di Santi Cosma e Damiano a causa della sua positività al Covid 19 Si comunica che il concerto di Umberto Tozzi del 24 settembre al Teatro di Verdura di Palermo e la speciale serata con amici e colleghi del 25 settembre al Teatro Antico di Taormina sono posticipati rispettivamente all’8 e al 9 ottobre, a causa del perdurare dei sintomi da Covid-19. Si comunica inoltre che la data prevista il 27 settembre a Santi Cosma e Damiano (LT) è stata cancellata. Queste le nuove date riprogrammate: 8 ottobre – Palermo – Teatro di Verdura (recupero del 24 settembre) 9 ottobre – Taormina – ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022)è costretto a rinviare idie die ad annullare quello di Santi Cosma e Damiano a causa della sua positività al19 Si comunica che il concerto didel 24 settembre al Teatro di Verdura die la speciale serata con amici e colleghi del 25 settembre al Teatro Antico disono posticipati rispettivamente all’8 e al 9 ottobre, a causa del perdurare dei sintomi da-19. Si comunica inoltre che la data prevista il 27 settembre a Santi Cosma e Damiano (LT) è stata cancellata. Queste le nuove date riprogrammate: 8 ottobre –– Teatro di Verdura (recupero del 24 settembre) 9 ottobre –– ...

