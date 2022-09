Uefa, l’annuncio spiazza i tifosi: ufficiale, ora è tutto vero (Di mercoledì 21 settembre 2022) In serata è arrivato un importante annuncio ufficiale da parte della Uefa che, però, ha spiazzato tanti tifosi Quella di quest’anno è sicuramente una stagione particolare per tutte le squadre. I vari campionati, infatti, hanno cominciato almeno una settimana prima rispetto al passato. Questa scelta è figlia del primo Mondiale invernale della storia del calcio. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 settembre 2022) In serata è arrivato un importante annuncioda parte dellache, però, hato tantiQuella di quest’anno è sicuramente una stagione particolare per tutte le squadre. I vari campionati, infatti, hanno cominciato almeno una settimana prima rispetto al passato. Questa scelta è figlia del primo Mondiale invernale della storia del calcio. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mvcalcio : RT @napolista: Il Guardian: «Finale #Champions, l’#Uefa aveva già programmato di dare la colpa del ritardo ai tifosi del #Liverpool» L’ann… - napolista : Il Guardian: «Finale #Champions, l’#Uefa aveva già programmato di dare la colpa del ritardo ai tifosi del… - NapoliAddict : Casini: “Seguiamo la Uefa, ma in Italia non avverrà”, poi l’annuncio sul fuorigioco semi-automatico #Napoli… - infoitsalute : Casini: “Seguiamo la Uefa, ma in Italia non avverrà”, poi l’annuncio sul fuorigioco semi-automatico - zazoomblog : Casini: “Seguiamo la Uefa ma in Italia non avverrà” poi l’annuncio sul fuorigioco semi-automatico - #Casini: #“Seg… -