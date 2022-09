Ucraina: Draghi all'Onu cita Gorbacev, 'no a mondo diviso in blocchi' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “Nel suo discorso all'Assemblea Generale del 1988, Michail Gorba?ëv notò come, in un mondo globalizzato, la forza o la minaccia del suo utilizzo non potessero più funzionare come strumento di politica estera. 'Affrontare i problemi globali – disse Gorba?ëv - richiede un nuovo ‘volume' e una nuova ‘qualità' della cooperazione' da parte degli Stati”. A citare l'ex Presidente dell'Unione sovietica spentosi nell'agosto scorso all'età di 91 anni è il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “La nostra reazione alla guerra in Ucraina – prosegue dunque Draghi - serve a riaffermare che la violenza gratuita non può avere spazio nel ventunesimo secolo. L'Italia auspica ci possa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “Nel suo discorso all'Assemblea Generale del 1988, Michail Gorba?ëv notò come, in unglobalizzato, la forza o la minaccia del suo utilizzo non potessero più funzionare come strumento di politica estera. 'Affrontare i problemi globali – disse Gorba?ëv - richiede un nuovo ‘volume' e una nuova ‘qualità' della cooperazione' da parte degli Stati”. Are l'ex Presidente dell'Unione sovietica spentosi nell'agosto scorso all'età di 91 anni è il premier Mario, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “La nostra reazione alla guerra in– prosegue dunque- serve a riaffermare che la violenza gratuita non può avere spazio nel ventunesimo secolo. L'Italia auspica ci possa ...

repubblica : Draghi a New York: 'Guerra in Ucraina: la nostra risposta alle autocrazie plasmerà il nostro futuro comune' - Linkiesta : Solo l’#Ucraina può decidere quale pace può essere accettabile, dice #Draghi da New York - davcarretta : Meloni promette di rinegoziare il Pnrr. Tajani dice che è impossibile. Salvini vuole cancellare sanzioni e smetter… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: Tuttavia, l’Italia resta in prima linea per provare a raggiungere un accordo, quando sarà possibile. Una… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: Aiutare l’#Ucraina a proteggersi non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l’unica sce… -