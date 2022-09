Spread Btp - Bund sale a 228 punti, rendimento al 4,15% (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo Spread Btp - Bund sale di due punti base, a quota 228 punti, in avvio di contrattazioni. Il rendimento del decennale italiano è in lieve flessione: cede due punti base al 4,15%. . 21 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) LoBtp -di duebase, a quota 228, in avvio di contrattazioni. Ildel decennale italiano è in lieve flessione: cede duebase al 4,15%. . 21 settembre 2022

