Simone Inzaghi e l’ossessione del doppio giallo (Di mercoledì 21 settembre 2022) I cartellini come oggetto fisico arrivarono nel calcio grazie all’intuizione di uno degli arbitri più innovativi e controversi della storia, l’inglese Ken Aston (che gli italiani ricordano come direttore di gara de “la battaglia di Santiago”, Cile-Italia ai Mondiali 1962). Ormai ritirato, Aston è a bordo campo durante un mitologico Argentina-Inghilterra giocato nei Mondiali del 1966 quando l’arbitro Rudolf Kreitlein caccia il capitano dei sudamericani, che però si rifiuta di lasciare il campo. Si crea uno stallo che dura diversi minuti, e alla fine deve intervenire lo stesso Aston, nel tentativo di fare da paciere e far sì che il match possa proseguire. Il giorno dopo, sui giornali, i tabellini del successo inglese riportano anche l’ammonizione di entrambi i Charlton, Bobby e Jacks. Alf Ramsey, commissario tecnico dell’Inghilterra, chiede chiarimenti alla Fifa, perché questi ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 21 settembre 2022) I cartellini come oggetto fisico arrivarono nel calcio grazie all’intuizione di uno degli arbitri più innovativi e controversi della storia, l’inglese Ken Aston (che gli italiani ricordano come direttore di gara de “la battaglia di Santiago”, Cile-Italia ai Mondiali 1962). Ormai ritirato, Aston è a bordo campo durante un mitologico Argentina-Inghilterra giocato nei Mondiali del 1966 quando l’arbitro Rudolf Kreitlein caccia il capitano dei sudamericani, che però si rifiuta di lasciare il campo. Si crea uno stallo che dura diversi minuti, e alla fine deve intervenire lo stesso Aston, nel tentativo di fare da paciere e far sì che il match possa proseguire. Il giorno dopo, sui giornali, i tabellini del successo inglese riportano anche l’ammonizione di entrambi i Charlton, Bobby e Jacks. Alf Ramsey, commissario tecnico dell’Inghilterra, chiede chiarimenti alla Fifa, perché questi ...

gippu1 : Davanti agli occhi di Amadeus, Simone Inzaghi ha interpretato questo #UdineseInter con la lucidità di Morgan sul pa… - GoalItalia : 'Nessuna italiana aveva mai vinto a Plzen' L'orgoglio di Simone Inzaghi ??? #ViktoriaInter - Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhano… - NimaTavRood : RT @SempreIntercom: Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: “Beppe Marotta Is Inter’s Strength, He’ll Keep Supporting Simone Inzaghi &… - Skrizovic : RT @SempreIntercom: Ex-Juventus Chairman Giovanni Cobolli Gigli: “Beppe Marotta Is Inter’s Strength, He’ll Keep Supporting Simone Inzaghi &… -