Proteste in Iran per Mahsa Amini, la donna morta per una ciocca di capelli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dure Proteste sono andate in scena a Teheran e nel Kurdistan dopo la morte di Mahsa Amini, una donna fermata dalla polizia perché il suo velo lasciava intravedere dei capelli. Dopo l'arresto è stata condotta con altre donne, ree della stessa infrazione, alla stazione di polizia di Vozara. Poche ore dopo, la famiglia è stata informata del suo trasferimento nell'ospedale di Kasra, e tre giorni dopo, il 16 settembre, del decesso. Gli Iraniani scesi in piazza sanno che ad aver causato la morte di Masha è la stretta conservatrice del presidente Ebrahim Raissi, eletto a giugno 2021 e del suo ministro per la promozione della virtù, che ha autorizzato la polizia morale di "impartire lezioni di moralità". La provenienza della ragazza dal Kurdistan iracheno è anche considerata uno dei motivi ...

