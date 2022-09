Patrizia Rossetti fa arrabbiare Maria Teresa Ruta | svelato un aneddoto prima del GF Vip

(Di mercoledì 21 settembre 2022)“risponde” a. Le due conduttrici hanno vinto insieme una passata edizione di Pechino Express e, proprio la regina delle televendite, aveva criticato la scelta delladi prendere parte al Grande Fratello Vip.ha “tradito” un’amica?svela unLe vecchie dichiarazioni di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra i protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, c'è anche. Dopo la frecciata di Guenda Goria indirizzata alla gieffina, ha rotto il silenzio anche Maria Teresa Ruta. Quest'ultima ai microfoni di thepipol_tv non ha nascosto di essere rimasta ...Maria Teresa Ruta su: 'Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi' Maria Teresa Ruta esono state grandi amiche; insieme le due hanno partecipato e vinto un'edizione di ...Patrizia Rossetti ha “tradito” un’amica Maria Teresa Ruta svela un aneddoto prima del Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo.Maria Teresa Ruta, ex protagonista del Grande Fratello Vip, non ha gradito le esternazioni di Patrizia Rossetti sul suo conto ...