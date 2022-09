NXT 20 09 2022 Un anno dopo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Buongiorno amici e benvenuti a un nuovo episodio di NXT direttamente da Orlando, Florida. L’episodio di questa settimana sarà ricco di emozioni, ma anche di curiosità, visto il modo in cui si è chiusa la puntata della scorsa settimana. Non c’è però tempo per le descrizioni,un video riassuntivo di quanto accaduto la scorsa settimana, si va subito in onda. BACKSTAGE: Carmelo Hayes e Solo Sikoa sono nell’ufficio di Shawn Michaels, dove quest’ultimo chiede di restituire il titolo Nord Americano, ufficialmente perché Sikoa non era eleggibile per partecipare al match contro l’ex North American Championship. Hayes dunque pensa che il titolo gli verrà assegnato d’ufficio, ma in realtà Michaels annuncia che ci sardei match di qualificazione nelle prossime settimane che porterpoi al ladder match di Halloween Havoc. Axiom ...

Bengaluru, September 21: The next WWE Network Specials from the NXT 2.0 brand is confirmed as Halloween Havoc, which is set to take place at the WWE Performance Center in Orlando, Florida on Saturday, ...Come vi abbiamo riportato in una news precedente, stanotte Solo Sikoa ha dovuto rinunciare al North American Championship e tra sei settimane ad Halloween Havoc ci sarà un ladder match per assegnare i ...