Napoli | senti Fabian Ruiz | ' Il mio passaggio al Psg? Un affare per tutti'

sportli26181512 : Napoli, senti #FabianRuiz: 'Il mio passaggio al Psg? Un affare per tutti': Il centrocampista spagnolo, intervistato… - Fou_Daa : Senti che puzza scappano anche i cani Stanno arrivando i napoletani Son collerosi terremotati Col sapone non si son… - HusseinKL : RT @Firstfouad9: Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani ocolerisi terremotati voi col sapone non vi siete mai… - hfc_acm_1 : RT @Firstfouad9: Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani ocolerisi terremotati voi col sapone non vi siete mai… - Firstfouad9 : Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani ocolerisi terremotati voi col sapone non vi sie… -

TUTTO mercato WEB

" Il mio passaggio al Psg E' stato un affare per tutti, anche per il". Parola di Fabian Ruiz . Il centrocampista spagnolo, intervistato da El Pais, ha svelato alcuni retroscena della cessione al club parigino: " Era una buona offerta sia per me che per il club ...- Davvero te la- insiste lei, e sto per rispondere che certo, di sicuro me la sento, se non fosse per un'occhiata del collega Cardamone che mi gela da due metri di distanza. - Ehm, ora ... Napoli, senti Raspadori. Il Mattino: "Napoli il cambiamento che cercavo" Il centrocampista spagnolo, intervistato da El Pais, ha svelato alcuni retroscena della cessione al club parigino: "Era una buona offerta sia per me che per il club azzurro, in cui sono cresciuto" ...Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Il ...