Meteo, le previsioni: ancora un po' di sole. Poi weekend di freddo e piogge battenti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci troviamo in un limbo dove l’anticiclone delle Azzorre protegge ancora l’Italia con temperature miti e tempo in prevalenza soleggiato. Ma da sabato cambierà tutto. Passeremo da una settimana in prevalenza asciutta ad un periodo tipico autunnale, grigio con piogge e temperature comprese tra 14 e 17 gradi. Nel weekend sono previste anche forti piogge ad iniziare da sabato su Nord e Toscana, in estensione successiva anche a Lazio, Umbria e poi Campania con possibili nubifragi.Le previsioni di giovedì 22 settembreAl Nord tempo a tratti nuvoloso sulle regioni occidentali e tempo in prevalenza soleggiato su Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al Centro tempo variabile tra Marche e Abruzzo, poco nuvoloso sulle altre regioni. Massime ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci troviamo in un limbo dove l’anticiclone delle Azzorre proteggel’Italia con temperature miti e tempo in prevalenzaggiato. Ma da sabato cambierà tutto. Passeremo da una settimana in prevalenza asciutta ad un periodo tipico autunnale, grigio cone temperature comprese tra 14 e 17 gradi. Nelsono previste anche fortiad iniziare da sabato su Nord e Toscana, in estensione successiva anche a Lazio, Umbria e poi Campania con possibili nubifragi.Ledi giovedì 22 settembreAl Nord tempo a tratti nuvoloso sulle regioni occidentali e tempo in prevalenzaggiato su Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al Centro tempo variabile tra Marche e Abruzzo, poco nuvoloso sulle altre regioni. Massime ...

