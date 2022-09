Ludovico Bessagato | Prisma | una metafora della nostra società

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Generazione fluida I ragazzi delle serie tv raccontano la realta Repubblica, di Chiara Ugolini, pag. 38 «Non nascondo che la paura del confronto è tanta»., 39 anni, milanese, pensava di fare il magistrato o il politico e per un incontro casuale con il teatro è finito a fare il regista, lo sceneggiatore, lo showrunner. Dopo aver lavorato a serie come Rocco Schiavone, Il cacciatore, ha preso le redini di Skam Italia, il format importato dalla Norvegia che in cinque stagioni ha raccontato i ragazzi di un liceo romano diventando fenomeno generazionale. Ora firma con Alice Urciuolosu Prime Video, produce ancora Cross Productions. Segue il percorso di due gemelli, Andrea e Marco (entrambi interpretati dall’esordiente Mattia Carrano), alla ricerca del loro posto nel mondo, il loro giro di amici tra un liceo di ...