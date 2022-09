Jacobs ai Campionati Italiani Cadetti | “Non arrendetevi ragazzi | tutto è possibile”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano – C’era anche il campione olimpico ed europeo dei 100 metri Marcellall’evento organizzato da Nike e da Fidal Lombardia all’Arena Civica di Milano. Il velocista, dopo aver premiato i vincitori delle corse amatoriali che si sono svolte nel pomeriggio, si è intrattenuto con le migliori giovani promesse di 14 e 15 anni della Regione che parteciperanno aicon la rappresentativa di Fidal Lombardia a ottobre. A loro, insieme al suo allenatore Paolo Camossi, ha mostrato qualche andatura, per poi finire con una prova di accelerazione. “Ma non li annoiamo troppo che vogliono correre”, ha commentato l’uomo più veloce del mondo, fresco di matrimonio (all’Arena Civica era presente anche la moglie Nicole Daza), prima di cimentarsi in una gara esclusiva con dueche ...

