Itabus | arriva l’abbonamento member | sconti fino al 20% e cashback

(Di mercoledì 21 settembre 2022), il nuovo abbonamento pensato daper offrire ai viaggiatori una serie di vantaggi. Con il suo acquisto a 19,90 euro (come prezzo di lancio, invece che 25) i clienti sottoscriveranno l’iscrizione valida un anno che consentirà di ottenereal 20% su tutti i viaggi prenotati senza alcun limite in merito a giorni o orari, 10% di(10 euro ogni 100 euro spesi in viaggiche il passeggero ricevera’ sotto forma di voucher utilizzabile per prenotare successivi viaggi) e il 25% di sconto su bagagli aggiuntivi e selezione posto. I benefici saranno estesi anche a chi accompagnera’ l’iscritto alla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

