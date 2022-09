In piazza per Mahsa Amini, 5 morti nel Kurdistan iraniano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Zan, zendeghì, azadì (donna, vita, libertà) è uno degli slogan dei dimostranti che in questi giorni protestano per la morte della ventiduenne Mahsa Amini, arrestata e malmenata dalla polizia morale L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Zan, zendeghì, azadì (donna, vita, libertà) è uno degli slogan dei dimostranti che in questi giorni protestano per la morte della ventiduenne, arrestata e malmenata dalla polizia morale L'articolo proviene da il manifesto.

