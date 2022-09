In carcere da 15 anni, atti alla Corte Costituzionale per un detenuto di Benevento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – atti alla Corte Costituzionale per il caso di Piscopo Arpino, 52 anni, di Benevento che sta scontando una pena di anni 20 di reclusione per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico. La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi su di una questione di legittimità Costituzionale della norma che non consente ai detenuti imputati di delitti di grave allarme sociale di accedere alle misure alternative alla detenzione. Questa è la decisone del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, accogliendo l’eccezione di legittimità Costituzionale sollevata dalla difesa di Piscopo Arpino ( Avv. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoper il caso di Piscopo Arpino, 52, diche sta scontando una pena di20 di reclusione per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico. Ladovrà pronunciarsi su di una questione di legittimitàdella norma che non consente ai detenuti imputati di delitti di graverme sociale di accedere alle misure alternativedetenzione. Questa è la decisone del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, accogliendo l’eccezione di legittimitàsollevata ddifesa di Piscopo Arpino ( Avv. ...

