Il Fatto insulta le donne di Fratelli d’Italia chiamandole ancelle E così si tocca il fondo…

Sul Fatto di oggi tale Maddalena Oliva parla dell'immagine femminile che Giorgia Meloni, a suo avviso, intenderebbe propugnare in caso governasse il paese. Prendendo ad esempio il Piemonte, che ha stanziato dei fondi per i centri di aiuto alla vita, sostiene che Meloni vuole le donne "fattrici", dedite alla natalità, non autodeterminate e quindi "non più padrone di sé". Ma è il titolo scelto che fa sobbalzare: "Le sorelle-ancelle d'Italia e di Meloni". Si allude al Fatto che in Fratelli d'Italia, e comunque nella destra, le donne siano tutte ancelle, ridotte al ruolo immaginato da Margaret Atwood nel famoso best seller "Il racconto dell'ancella".

