Ida Platano fa un clamoroso gesto: la reazione di Riccardo Guarnieri non si fa attendere

Nessuno si aspettava un simile comportamento di Ida Platano nei confronti di Riccardo Guarnieri. Ecco cosa è successo fra la dama siciliana e l'imprenditore tarantino in uno dei loro ultimi confronti. Chi si era abituato a vedere Ida Platano che in presenza di Riccardo Guarnieri diventa molto fragile dovrà ricredersi. Il 21 settembre è stata L'articolo proviene da Inews24.it.

