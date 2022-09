Giroud: “Gioco per la squadra. Mondiali? Non so, ci sono delle gerarchie” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Così l'attaccante del Milan e della nazionale francese, Olivier Giroud, ad RTL a riguardo di una sua convocazione ai prossimi Mondiali. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 settembre 2022) Così l'attaccante del Milan e della nazionale francese, Olivier, ad RTL a riguardo di una sua convocazione ai prossimi

PianetaMilan : #Giroud: “Gioco per la squadra. Mondiali? Non so, ci sono delle gerarchie” - rimaneilmilan : @eNo11 In generale, concordo. Ma qui, Pierre dice una cosa chiara chiara: 'se gioco titolare...' Questa cosa non la… - StefanoVerbania : Brahim Diaz, che sul gol di Giroud va ad abbracciare De Ketelaere, incarna esattamente lo spirito di questo Milan.… - oliviero_giroud : Milan Twitter RN -oh ma quanto è forte Giroud? - e Theo che galoppa per mezz'ora infortunato? - il principino belg… - lettore1969 : Oncordo con Del genio, pure io tutto questo gran gioco e dominio del milan non l'ho proprio visto. È solo l'auto su… -