Giallo in provincia di Firenze, donna di 47 anni uccisa nel suo appartamento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Omicidio in un'abitazione di Signa, in provincia di Firenze. La vittima e' una donna di 46 anni. Sul posto intervenuti i carabinieri che, si spiega dall'Arma, stanno "ricostruendo la dinamica dei fatti". Al lavoro anche i militari della Sis del reparto operativo e il pm di Firenze Vito Bertoni.

