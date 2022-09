Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi: “Non partecipo per vincere, ma per convincere”. Poi spezza una lancia in favore di Pamela Prati (Di mercoledì 21 settembre 2022) È Elenoire Ferruzzi una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha aperto le porte della Casa di Cinecittà lo scorso lunedì 19 settembre. Prima di varcare la tanto ambita porta rossa, la performer ha rilasciato una lunga e interessante intervista al settimanale Chi, dove ha voluto fare una premessa: Non scriva transessuale, queer, intersex, binario o non binario. Scriva, semplicemente: Elenoire. Le definizioni generano distacco e confusione. Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo è il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano. La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Èuna delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha aperto le porte della Casa di Cinecittà lo scorso lunedì 19 settembre. Prima di varcare la tanto ambita porta rossa, la performer ha rilasciato una lunga e interessante intervista al settimanale Chi, dove ha voluto fare una premessa: Non scriva transessuale, queer, intersex, binario o non binario. Scriva, semplicemente:. Le definizioni generano distacco e confusione. Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo è il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano. La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza ...

