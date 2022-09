FIFA 23: Le carte POTM riceveranno un boost delle stelle skill e piede debole (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quest’anno i Player Of The Month (POTM) di Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ed Eredivisie saranno disponibili in FIFA 23 Ultimate Team. EA Sports ha apportato delle modifiche a queste carte speciali per renderele uniche in FUT e cercando di riprodurre nel migliore dei modi le prestazioni del giocatore offerte nel mondo reale. In FIFA 23, EA Sports cercherà di aumentare l’upgrade dell’ OVR per alcune carte Player Of The Month. L’obiettivo è di creare un equilibrio adeguato con le carte con OVR più basso che riceveranno una versione speciale POTM. Oltre a un aumento maggiore dell’OVR, potremmo decidere di aumentare alcuni attributi, come la resistenza per rendere le carte utilizzabili per un ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quest’anno i Player Of The Month () di Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A ed Eredivisie saranno disponibili in23 Ultimate Team. EA Sports ha apportatomodifiche a questespeciali per renderele uniche in FUT e cercando di riprodurre nel migliore dei modi le prestazioni del giocatore offerte nel mondo reale. In23, EA Sports cercherà di aumentare l’upgrade dell’ OVR per alcunePlayer Of The Month. L’obiettivo è di creare un equilibrio adeguato con lecon OVR più basso cheuna versione speciale. Oltre a un aumento maggiore dell’OVR, potremmo decidere di aumentare alcuni attributi, come la resistenza per rendere leutilizzabili per un ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT Le carte #POTM riceveranno un boost delle stelle skill e piede debole - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT Icon Moments: EA Sports potrebbe eliminare le carte dal database di FUT - luigicir88 : Annunciate la versione base di tutte le carte EROI #fut saranno disponibili in #fifa23 a lancio del gioco fatemi s… - 2WatchOfficial : ?? Le migliori carte di FIFA 23. ? Componi il tuo team! @EASPORTSFIFA #FIFA23 - luigicir88 : Altre squadre start dei TOP campionati fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ( non vedete i prezzi perché bis… -