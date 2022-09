Femminicidio a Lastra a Signa | Carla Cintelli strozzata dal fratello dopo una lite per motivi di soldi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci sarebbe un movente legato ad unaper questioni economiche all’origine delavvenuto nell’hinterland di Firenze, nel comune di: la vittima è, 46 anni, e ad ucciderla, probabilmenteaverla, sarebbe stato il, Marco, 50 anni, sposato e padre di un figlio, che è stato dichiarato in stato di fermo al termine di un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri da parte del pubblico ministero Vito Bertoni. L’uomo è stato poi trasferito in carcere con l’accusa di omicidio volontario.uccisa pereconomici “Al termine dei preliminari accertamenti investigativi e ...

FirenzeToday

... che è noto proprio come la "Tavola bronzea del Polcevera", una sottiledi una lega di ...del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Genovadi Genova, ... Omicidio di Signa: la vittima viveva in forti difficoltà economiche