Federer: ''Voglio giocare il doppio con Nadal'' (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Laver Cup sarà l'ultima apparizione di Roger Federer su un campo da tennis: \''Spero di essere ancora competitivo. Voglio giocare con ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Laver Cup sarà l'ultima apparizione di Rogersu un campo da tennis: \''Spero di essere ancora competitivo.con ...

secondoelle : RT @xannewithana: Matteo in fila voglio: - foto con Ruud; - contenuti con Federer - weirdylena : RT @xannewithana: Matteo in fila voglio: - foto con Ruud; - contenuti con Federer - xannewithana : Matteo in fila voglio: - foto con Ruud; - contenuti con Federer - CapitanCipe : RT @Eurosport_IT: 'Non voglio più vedere negatività' Fabio Fognini riceve i consigli di due coach d'eccezione: Roger Federer e Rafa Nadal… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Venerdì in doppio l'ultima partita di Federer: 'Ma voglio rimanere nel tennis' #federer #tennis #lavercup -