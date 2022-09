Fatture false e Iva inesistente: sequestro della Finanza per oltre 27milioni di euro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continuano i controlli delle Fiamme Gialle per contrastare l’evasione fiscale. È in questo frangente che i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. per la somma di oltre 27 milioni di euro. Il provvedimento è stato attuato nei confronti di una società operante in ambito nazionale nel settore della fornitura di lavoro temporaneo (interinale), e dei relativi amministratori, di fatto e di diritto, coinvolti a vario titolo nella commissione del reato di indebita compensazione di imposte. Le indagini delle Fiamme Gialle Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, sono derivate dall’approfondimento di molteplici ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continuano i controlli delle Fiamme Gialle per contrastare l’evasione fiscale. È in questo frangente che i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla locale ProcuraRepubblica, hanno eseguito un decreto dipreventivo emesso dal G.I.P. per la somma di27 milioni di. Il provvedimento è stato attuato nei confronti di una società operante in ambito nazionale nel settorefornitura di lavoro temporaneo (interinale), e dei relativi amministratori, di fatto e di diritto, coinvolti a vario titolo nella commissione del reato di indebita compensazione di imposte. Le indagini delle Fiamme Gialle Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, sono derivate dall’approfondimento di molteplici ...

