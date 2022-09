Empoli, Walukiewicz: «Sto bene e sono convinto di aver fatto la scelta giusta» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Walukiewicz, difensore dell’Empoli, si è presentato ai nuovi tifosi azzurri in conferenza stampa Walukiewicz, difensore dell’Empoli, si è presentato ai nuovi tifosi azzurri in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Felice di essere qui a Empoli credo di aver fatto la scelta giusta. Nell’ultimo anno ho giocato poco anche per alcuni infortuni, ma ora sto bene e sono pronto a giocare. Nazionale? Per ora non ci penso, importante per me è tornare a giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022), difensore dell’, si è presentato ai nuovi tifosi azzurri in conferenza stampa, difensore dell’, si è presentato ai nuovi tifosi azzurri in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: «Felice di essere qui acredo dila. Nell’ultimo anno ho giocato poco anche per alcuni infortuni, ma ora stopronto a giocare. Nazionale? Per ora non ci penso, importante per me è tornare a giocare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

zazoomblog : Calcio: Walukiewicz Trovato bel gruppo Empoli scelta migliore per me - #Calcio: #Walukiewicz #Trovato #gruppo - CentotrentunoC : Conferenza stampa di presentazione in casa #Empoli per l'ex #Cagliari Sebastian #Walukiewicz ???? Le parole del dife… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Walukiewicz si presenta: “Felice di essere a Empoli” #empolifc - Cagliari_1920 : Corsport - Empoli, Marin non lucido. Walukiewicz resta in panchina #cagliaricalcio -