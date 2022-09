Elezioni | l’appello di Chiara Ferragni | “Andate a votare domenica 25 settembre | fatelo per difendere i diritti e non far tornare indietro l’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) A pochi giorni dal voto,torna a parlare di politica. Lo fa lanciando un nuovo, sentito, appello a tutti i suoi follower affinché25si rechino alle urne “pere non far”. “Tantidi cui oggi godiamo non sono un dono, ma una conquista. E per quanto ci sembrino ovvi e scontati, possono essere messi in discussione, minacciati, ridotti, cancellati in qualsiasi momento”, scrive l’imprenditrice digitale nelle sue Storie su Instagram. “Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati. E per decidere in che direzione debba andare il nostro Paese: se in ...