Elenoire Ferruzzi spara a zero sui social: "Un modo di delinquere liberamente" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Questo cast del Grande Fratello Vip 7 ci sta piacendo sempre di più! A differenza dell'anno scorso, fin dalle prime ore nella casa, i concorrenti hanno una grande voglia di raccontarsi e parlare tra di loro. Questa mattina in cucina si sono ritrovati a chiacchierare Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Questo gruppo, formato da persone così differenti da loro, ha trovato una grande sintonia e capacità di argomentare per ore intere. Infatti sono già due ore che conversano tra di loro davanti alle telecamere, proprio come dei vecchi amici al bar. L'allegra brigata ha chiacchierato amabilmente su diversi temi: istruzione, passioni, senso della vita e anche dei social, ed è su questo tema che l'influencer ha espresso la sua dura opinione. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello ...

