Decisione a sorpresa di Higuain: c’è l’annuncio sul futuro (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ora del tramonto. In Italia, si è consacrato come uno degli attaccanti più dirompenti che il 21esimo secolo abbia mai potuto ammirare. Per anni il suo vizio più contagioso, è stato quello di vederlo gonfiare le reti di tutta europa. D’altronde, è ciò che lui sapeva fare meglio. Prima la maglia del Napoli, poi quella della Juventus, qui si è visto il miglior pipita. Due tappe che hanno indelebilmente segnato la carriera di Gonzalo Higuain, uno che sulla carta d’identità, alla voce professione, vede figurare il nome Goal. Adesso, ”sverna” tranquillamente negli USA, tra le fila del Miami Cf, ma rimane un pezzo di storia indelebile della Serie A. Sembra arrivato però, il momento dei saluti. Sembra sia arrivato il momento di farsi da parte. Intervistato da ESPN, l’attaccante argentino ha avuto modo di parlare del suo futuro, del suo presente, e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ora del tramonto. In Italia, si è consacrato come uno degli attaccanti più dirompenti che il 21esimo secolo abbia mai potuto ammirare. Per anni il suo vizio più contagioso, è stato quello di vederlo gonfiare le reti di tutta europa. D’altronde, è ciò che lui sapeva fare meglio. Prima la maglia del Napoli, poi quella della Juventus, qui si è visto il miglior pipita. Due tappe che hanno indelebilmente segnato la carriera di Gonzalo, uno che sulla carta d’identità, alla voce professione, vede figurare il nome Goal. Adesso, ”sverna” tranquillamente negli USA, tra le fila del Miami Cf, ma rimane un pezzo di storia indelebile della Serie A. Sembra arrivato però, il momento dei saluti. Sembra sia arrivato il momento di farsi da parte. Intervistato da ESPN, l’attaccante argentino ha avuto modo di parlare del suo, del suo presente, e ...

