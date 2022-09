Contro i primi raffreddori ecco una soluzione semplice ma potente | vedrai che rimedio

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Italia è stata colpita da un freddo improvviso e potrebbe scatenare iti unanaturale eper combatterli adesso! Sembra strano, ma invece è realtà: la parte settentrionale dell’Italia negli ultimi due giorni è stata colpita da temperature improvvise, non ancora aspettate e che non hanno dato il tempo neppure di concludere il cambio di stagione. Parliamo di frescure serali non indifferenti e sicuramente molti avranno dovuto rispolverare anticipatamente copertine e plaid da utilizzare per scaldarsi. In realtà alcune previsioni meteo erano state chiare, quest’anno l’autunno sembra decisamente in anticipo e chi si sentiva ancora un po’ con il cuore legato all’estate dovrà tagliare bruscamente questo legame. Fonte canvaSotto un profilo diverso poi troviamo i ...