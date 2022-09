Chi deve votare il M5S secondo Renzi. E altre cose su Napoli e il Sud dette da Carfagna e Calenda (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Avremo oltre il 10% dei consensi e Mario Draghi rimarrà a Palazzo Chigi”: così parlò Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, poco prima di stringersi in una foto con gli altri due big della sua formazione, Mara Carfagna e Matteo Renzi. Il quale gli concede anche la fascia di capitano, ma non il divieto di battuta. Davanti a una sala congressi stracolma della Stazione marittima, nel giorno del suo onomastico, stuzzica i napoletani ricordando che è San Matteo è il Santo patrono di Salerno, leggi deluchistan. E che Matteo si chiama anche Salvini. Ma tant’è. Appena sceso dall’auto, la frase ad effetto dell’ex premier è tutta rivolta verso Giuseppe Conte: “Vi dico chi deve votare Movimento 5 Stelle: chi vuole vivere di assistenzialismo e di sussidi. Se, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Avremo oltre il 10% dei consensi e Mario Draghi rimarrà a Palazzo Chigi”: così parlò Carlo, leader del Terzo Polo, poco prima di stringersi in una foto con gli altri due big della sua formazione, Marae Matteo. Il quale gli concede anche la fascia di capitano, ma non il divieto di battuta. Davanti a una sala congressi stracolma della Stazione marittima, nel giorno del suo onomastico, stuzzica i napoletani ricordando che è San Matteo è il Santo patrono di Salerno, leggi deluchistan. E che Matteo si chiama anche Salvini. Ma tant’è. Appena sceso dall’auto, la frase ad effetto dell’ex premier è tutta rivolta verso Giuseppe Conte: “Vi dico chiMovimento 5 Stelle: chi vuole vivere di assistenzialismo e di sussidi. Se, ...

elio_vito : Draghi è stato giustamente premiato a New York come statista dell’anno. Un prestigioso riconoscimento che deve suon… - _Nico_Piro_ : Un bravo comico deve difendere il suo Paese da chi lo governa diceva Roberto Benigni. Ho provato garbatamente ad in… - ItaliaViva : 'Non bisogna mai scadere nella retorica del “non si può fare”, perché invece si può, basta crederci e provarci. E c… - ddisgustata : @mezz0radisole ecco, diciamolo, chi è più piccolo deve assolutamente recuperare dei pilastri fondamentali della cul… - icact60 : @riotta Putin ha paura di cosa?? Putin poteva prendere tutta l' Ucraina in diciamo 30 gg se volesse . Solo non lo… -