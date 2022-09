Bitsoft360 | una buona opzione per tutti i tipi di trader

Leggi su udine20

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Quest’anno, una piattaforma di scambio di criptovaluta, Wormhole, ha perso più di $ 300 milioni in un attacco informatico. Oltre all’attacco a Wormhole, i truffatori di criptovaluta hanno rubato oltre $ 1 miliardo l’anno scorso. Devi ricordare che i truffatori lavorano giorno e notte per trovare nuove “vittime”. Inoltre, le criptovalute non sono regolamentate in molti paesi. Quindi, è abbastanza difficile affrontare i crimini legati alle criptovalute. Inoltre, le persone devono ricordare che i truffatori usano vari metodi per rubare i loro fondi. Ad esempio, i truffatori potrebbero utilizzare le app di appuntamenti per trovare nuove “vittime”. Un truffatore potrebbe convincere una vittima a comprare o dare denaro in qualche forma di criptovaluta. Un truffatore o un gruppo di truffatori potrebbe scomparire in qualsiasi momento. Non dimentichiamoci dei falsi scambi di ...