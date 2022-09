ATP San Diego 2022 | buona la prima per Brandon Nakashima Avanza anche Taro Daniel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Prosegue il torneo ATP di Sancon i match del primo turno. Una giornata molto a stelle e strisce, visto che sono ben sei i tennisti americani scesi in campo nella notte italiana. Buon esordio per, che ha fatto suo il derby statunitense contro Zachary Svajda in due set con il punteggio di 7-5 7-6 ed ora affronterà un altro connazionale, Denis Kudla. Il numero 104 della classifica mondiale ha sconfitto con un doppio 6-3 il veterano spagnolo Fernando Verdasco in un’ora e diciannove minuti di gioco. Altra sfida tutta americana tra Mitchell Krueger e Christopher Eubanks, con la vittoria del primo in due set per 6-4 6-4.laper il giapponese. Il tennista nipponico ha superato in due set lo statunitense ...