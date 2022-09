«Taglio nel tempo», a Grumello la seconda tappa della mostra itinerante (Di martedì 20 settembre 2022) Fondazione Creberg. Verrà inaugurata sabato 24 settembre, presso Palazzo Micheli a Grumello del Monte, una nuova tappa della mostra con le opere dell’artista bergamasco Emilio Belotti, dedicate a capolavori di Lorenzo Lotto rivisitati in chiave contemporanea. La mostra sarà poi disponibile presso la Chiesa del Buon Consiglio fino al 16 ottobre. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 settembre 2022) Fondazione Creberg. Verrà inaugurata sabato 24 settembre, presso Palazzo Micheli adel Monte, una nuovacon le opere dell’artista bergamasco Emilio Belotti, dedicate a capolavori di Lorenzo Lotto rivisitati in chiave conranea. Lasarà poi disponibile presso la Chiesa del Buon Consiglio fino al 16 ottobre.

