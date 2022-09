Senato, non c’è accordo su delega fiscale. Si vota solo dl aiuti (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 306976" align="alignleft" width="150" Senato/captionNon c'è accordo tra i gruppi per procedere al voto sulla delega fiscale e dunque in Aula del Senato si voterà solo la conversione in legge, in terza lettura, del decreto aiuti bis. E' quanto emerso dalla riunione dei capigruppo di Palazzo Madama.Secondo quanto ha riferito il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo a margine della riunione, il Carroccio ha confermato la disponibilità a rispettare l'accordo del 5 agosto che prevedeva il voto congiunto di tre provvedimenti: equo compenso, delega fiscale ed ergastolo ostativo. Ma essendo chiuso solo il testo sull'equo compenso, ha aggiunto, risulta impossibile ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 306976" align="alignleft" width="150"/captionNon c'ètra i gruppi per procedere al voto sullae dunque in Aula delsi voteràla conversione in legge, in terza lettura, del decretobis. E' quanto emerso dalla riunione dei capigruppo di Palazzo Madama.Secondo quanto ha riferito il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo a margine della riunione, il Carroccio ha confermato la disponibilità a rispettare l'del 5 agosto che prevedeva il voto congiunto di tre provvedimenti: equo compenso,ed ergastolo ostativo. Ma essendo chiusoil testo sull'equo compenso, ha aggiunto, risulta impossibile ...

