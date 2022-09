webecodibergamo : Scalvini: «Devo tanto a Gasperini. Mi sta insegnando tantissimo» - LUCanturino_24 : @lucarro15 Idem, l'ho preferito a Vlahovic... Stupido io che lo metto ancora. Devo aspettare l'esonero di Allegri.… -

L'Eco di Bergamo

... e da Bastoni dell'Inter anche", dice dal ritiro degli azzurrini a Castel di Sangro, che ... ha lavorato molto dal punto di vista fisico per adattarmi al livello dei grandi, glimolto per ......molto a lui per le cose che mi ha insegnato e mi sta insegnando' . Il club orobico, però, non gli ha consentito di giocare l'Europeo Under 19 in estate, una decisione cheha accettato ... Scalvini: «Devo tanto a Gasperini. Mi sta insegnando tantissimo» Atalanta. Giorgio Scalvini ha parlato dal ritiro dell’Under 21: «Mi sento più un difensore, ma mi trovo bene anche a centrocampo. Gasperini mi ha sempre dato fiducia, gli devo tanto». Domenica ha segn ...Dal ritiro dell'Under 21 parla l’autore del gol con cui l’Atalanta ha battuto la Roma all’Olimpico: "In Italia i giovani giocano tanto. E ringrazio Gasperini che ha sempre avuto grande fiducia in me" ...