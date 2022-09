Sandro Ruotolo minacciato di morte:” farai la fine di tua cugina” (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 330166" align="alignleft" width="150" Sandro Ruotolo/caption"Vedi come devi fare la fine tua sorella, fai molta attenzione". "E' la minaccia, infame, che mi è giunta via social. Il riferimento e' a mia cugina, Silvia Ruotolo, una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra. Lo sapevo che prima o poi si sarebbero fatti sentire". Lo rende noto via Facebook il senatore Sandro Ruotolo. "Mi sono candidato nel collegio uninominale della Camera di Torre del Greco, territori difficili dove a distanza di cento giorni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali quello di Castellammare e Torre Annunziata"."Oggi, a quattro giorni dal voto - afferma Ruotolo- evidentemente ci sono ambienti, personaggi che ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 330166" align="alignleft" width="150"/caption"Vedi come devi fare latua sorella, fai molta attenzione". "E' la minaccia, infame, che mi è giunta via social. Il riferimento e' a mia, Silvia, una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra. Lo sapevo che prima o poi si sarebbero fatti sentire". Lo rende noto via Facebook il senatore. "Mi sono candidato nel collegio uninominale della Camera di Torre del Greco, territori difficili dove a distanza di cento giorni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali quello di Castellammare e Torre Annunziata"."Oggi, a quattro giorni dal voto - afferma- evidentemente ci sono ambienti, personaggi che ...

LuciaDiMartin16 : RT @ricsallustio: @EnricoLetta E' inaccettabile quello che è successo a @sruotolo1. I torresi hanno la possibilità di dimostrare che sono p… - PinoWhite1958 : @sruotolo1 Ci vorrebbero milioni di Sandro Ruotolo sul pianeta. In bocca al lupo per le elezioni. - Mioparere : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Sandro Ruotolo minacciato di morte su Facebook - ignazio_mereu : piena solidarietà a Sandro Ruotolo persona che stimo per la sensibilità nella sua professione di giornalista. - Mioparere : RT @NapoliToday: #Cronaca Minacce di morte a Sandro Ruotolo: 'Farai la fine di tua cugina' -