Ryanair | indetto uno sciopero per sabato 1° ottobre I sindacati | “Serve confronto trasparente con le aziende”

(Di martedì 20 settembre 2022) “I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo“. Per questo i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie aereee Vueling hannounoper. Lo riferiscono Filt-Cgil e Uiltrasporti, spiegando che “gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore e di 4 ore, dalle 13 alle 17”. La compagnia spagnola evidenzia come siano stati previsti diciassette esuberi tra i circa centoventi assistenti di volo assunti nell’aeroporto di Roma Fiumicino. Per questo la richiesta è quella di un “costruttivo econ le organizzazioni realmente rappresentative dei lavoratori ...