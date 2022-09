“Rientra nel 2023, niente Inter…”: la notizia è brutta e spiazza i tifosi (Di martedì 20 settembre 2022) Un infortunio molto pesante che potrebbe portare il giocatore a saltare anche l’Inter e Rientrare dunque nel 2023. Non arrivano buone notizie per una delle squadre protagoniste di questa prima parte della Serie A. L’Atalanta, infatti, fino a questo momento è stata una delle compagini che si è messa meglio in mostra ed ha mostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 settembre 2022) Un infortunio molto pesante che potrebbe portare il giocatore a saltare anche l’Inter ere dunque nel. Non arrivano buone notizie per una delle squadre protagoniste di questa prima parte della Serie A. L’Atalanta, infatti, fino a questo momento è stata una delle compagini che si è messa meglio in mostra ed ha mostrato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

kluivertbogarde : Aggiungo: - l’ernia non “rientra”, come riportato da tutte le maggiori testate; - L’operazione, salvo casi in cui… - Domenic68439652 : @AlexBazzaro Da quale tombino esci? Rientra nel loculo! - giordi63 : RT @Lukyluke311: 6/ fondendolo con una macchina e mettendolo sotto totale sorveglianza, sotto totale controllo. Benvenuti in Matrix, nel “… - animanra : @ms_luisastrange 'Bel freschino' è una definizione che non rientra nel mio dizionario. Proverò a chiedere a gugol il significato ?? ???????? - MarcoLe86931402 : @RaoulCortes @AbbA8282 @90ordnasselA La rovesciata rientra nel gioco 'imprudente' nel caso vi sia un giocatore avversario nelle vicinanze. -